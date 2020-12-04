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Неймар выдвинул ультиматум «ПСЖ»

04 Декабря 2020, 13:47,

Global Look Press

Форвард Неймар ведет переговоры с руководством «ПСЖ» о продлении трудового соглашения. Как сообщает издание Mundo Deportivo, 28-летний нападающий поставит подпись под новым контрактом при одном условии.

По данным источника, бразилец хочет, чтобы парижский гранд подписал аргентинского нападающего Лионеля Месси. Ранее Неймар заявлял о желании воссоединиться с 33-летним форвардом.

Если же «ПСЖ» не сможет подписать Месси, Неймар с большой долей вероятности покинет клуб. Его контракт рассчитан до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции бразилец провел шесть поединков, забил три мяча и сделал три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Неймар
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