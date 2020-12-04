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Касильяс: «Рамос - легенда «Реала», клуб не должен терять лучших»

04 Декабря 2020, 11:46,

twitter.com

Экс-голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Испании Икер Касильяс прокомментировал ситуацию с контрактом защитника «галактикос» Серхио Рамоса.

«Рамос является легендой «королевского» клуба. «Реал» не должен терять лучших», - передает слова Касильяса издание AS.

Действующее трудовое соглашение Рамоса с мадридским грандом истекает летом следующего года. Стороны пока не могут договориться о продлении сотрудничества.

Ранее СМИ сообщали, что 34-летний защитник может продолжить карьеру во французском «ПСЖ».

В составе мадридского «Реала» Серхио выступает с 2005-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Икер Касильяс
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