Касильяс: «Рамос - легенда «Реала», клуб не должен терять лучших»

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04 Декабря 2020, 11:46,
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Экс-голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Испании Икер Касильяс прокомментировал ситуацию с контрактом защитника «галактикос» Серхио Рамоса.
«Рамос является легендой «королевского» клуба. «Реал» не должен терять лучших», - передает слова Касильяса издание AS.
Действующее трудовое соглашение Рамоса с мадридским грандом истекает летом следующего года. Стороны пока не могут договориться о продлении сотрудничества.
Ранее СМИ сообщали, что 34-летний защитник может продолжить карьеру во французском «ПСЖ».
В составе мадридского «Реала» Серхио выступает с 2005-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Икер Касильяс