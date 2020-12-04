«Реал» вступил в переговоры с Почеттино

Представители мадридского «Реала» вступили в переговоры с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино, известным по работе в лондонском «Тоттенхэме». Об этом рапортует издание Sport.es.

Согласно данным источника, «галактикос» связались с 48-летним тренером, чтобы узнать о его готовности сменить Зинедина Зидана на посту рулевого команды.

Ранее СМИ сообщали, что судьба французского наставника может решиться в ближайшие недели.

«Реал» набрал семь очков в пяти турах Лиги чемпионов и занимает третье место в таблице квартета B. В чемпионате Испании мадридский коллектив располагается на четвертой позиции с 17 баллами.