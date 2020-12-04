Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Реал» вступил в переговоры с Почеттино

04 Декабря 2020, 08:12,

twitter.com

Представители мадридского «Реала» вступили в переговоры с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино, известным по работе в лондонском «Тоттенхэме». Об этом рапортует издание Sport.es.

Согласно данным источника, «галактикос» связались с 48-летним тренером, чтобы узнать о его готовности сменить Зинедина Зидана на посту рулевого команды.

Ранее СМИ сообщали, что судьба французского наставника может решиться в ближайшие недели.

«Реал» набрал семь очков в пяти турах Лиги чемпионов и занимает третье место в таблице квартета B. В чемпионате Испании мадридский коллектив располагается на четвертой позиции с 17 баллами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Маурисио Почеттино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола