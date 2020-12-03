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Лапорта – о Месси: «Сложно конкурировать с более мощными предложениями, но проблема не в деньгах»

03 Декабря 2020, 20:42,

Depositphotos

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы лидер каталонцев Лионель Месси остался в клубе.

«Я очень хочу, чтобы Месси продолжил выступать за «Барселону». Это важно. Карьера Месси – это красивая история для «Барселоны». Месси – человек с большим сердцем, он сильно повзрослел. Он точно знает, где сейчас находится и что ему нужно делать. Необходимо попытаться убедить его остаться. Сложно конкурировать с другими более мощными предложениями, но я не думаю, что проблема в деньгах», - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта
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