Лапорта – о Месси: «Сложно конкурировать с более мощными предложениями, но проблема не в деньгах»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы лидер каталонцев Лионель Месси остался в клубе.

«Я очень хочу, чтобы Месси продолжил выступать за «Барселону». Это важно. Карьера Месси – это красивая история для «Барселоны». Месси – человек с большим сердцем, он сильно повзрослел. Он точно знает, где сейчас находится и что ему нужно делать. Необходимо попытаться убедить его остаться. Сложно конкурировать с другими более мощными предложениями, но я не думаю, что проблема в деньгах», - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона.