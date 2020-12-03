Зидан на грани увольнения: Когда «Реал» может расстаться с тренером

В последнее время «Реал» не радует своих болельщиков ни качеством футбола, ни результатами, поэтому главный тренер команды Зинедин Зидан оказался под давлением. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает по поводу ситуации на тренерском мостике «сливочных» и пытается понять, не пора ли Флорентино Пересу расстаться с французом.

Дважды в одну реку

Первое пришествие Зинедина Зидана на должность главного тренера «Реала» получилось более чем успешным. За два с половиной года молодой тренер привёл «сливочных» ко множеству трофеев. Именно Зидан вернул на «Сантьяго Бернабеу» титул Ла Лиги после пятилетней паузы. О трёх подряд победах в Лиге чемпионов можно вообще ничего не говорить – раньше такой результат считался чем-то заоблачным.

После столь плодовитого на трофеи периода работы Зидан решил покинуть «Реал». Уход после третьей кряду победы в Лиге чемпионов был действительно красивой историей. Но не прошло и года, как француз вернулся, когда команда находилась в удручающем положении. Возможно, поговорка о том, что дважды в одну реку не войдёшь, в этом случае вполне применима. С момента возвращения Зидана на тренерский мостик «Реала» команда не показывала яркого футбола, как раньше. Да, «сливочные» стали чемпионами Испании в прошлом сезоне, но этому поспособствовала плохая форма «Барселоны». «Реал» не выглядел и не выглядит мощно, и есть большие сомнения относительно того, сможет ли Зидан это исправить.

Отношения испортились

Мы можем только догадываться о том, какие настроения преобладают в раздевалке «Реала». Однако если верить прессе, то в команде не всё гладко. Испанское издание Sport сообщает, что в отношениях между Зинедином Зиданом и значительной частью команды произошёл раскол. Француз якобы потерял веру в целый ряд игроков. С кем Зидан хочет работать, так это с Серхио Рамосом, Рафаэлем Вараном, Ферланом Менди, Каземиро, Федерико Вальверде и Каримом Бензема.

В то же время COPE располагает данными о том, что группа футболистов «Реала» (конкретные имена не называются) поддерживает отставку Зидана и считает, что смена тренера может оказать положительное влияние.

Полагаться лишь на данные из СМИ, конечно, не стоит, но отчуждённость некоторых игроков «Реала» на футбольном поле косвенно намекает на то, что проблемы в коллективе всё-таки есть. Ответственность за это должен нести тренер.

Глоток свежего воздуха

«Реалу» определённо нужны перемены. Вряд ли можно винить Зинедина Зидана в том, что летняя трансферная кампания 2019 года, на которую «Реал» серьёзно потратился, себя не оправдала. Эден Азар не смог заменить Криштиану Роналду и вместо этого только и лечится от травм, Лука Йович не стал даже полноценным дублёром для Карима Бензема, забив два гола за полтора года… Следующим летом «сливочным» снова предстоит потратиться. Нужно усиливать многие позиции и искать сменщика для Серхио Рамоса, от которого «сливочные» очень серьёзно зависимы, в том числе и ментально.

Лето наступит нескоро, и сейчас «Реалу» нужно думать о том, как набрать форму, обрести уверенность и решать турнирные задачи, которые никто не отменял. Возможно, отставка Зинедина Зидана сможет стать тем самым шагом, который встряхнёт команду и даст ей необходимый глоток свежего воздуха.

Когда «Реал» может уволить Зидана

Увольнять Зинедина Зидана прямо сейчас вряд ли уместно, учитывая календарь – впереди ряд ключевых игр. Результаты этих самих игр и могут стать определяющими для будущего французского тренера в клубе. В чемпионате «сливочных» ждёт поездка к «Севилье» и домашнее дерби с «Атлетико». Между ними будет важнейшая игра на своём поле в Лиге чемпионов. Если «Реал» проиграет «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и не выйдет в плей-офф, это будет грандиозный провал, после которого отставка Зидана будет понятной и логичной. А пока что говорить о каких-то переменах, пожалуй, преждевременно. Особенно с учётом того факта, что топ-тренеры вроде Маурисио Почеттино или Массимилиано Аллегри вряд ли захотят принимать «Реал» в такой ситуации на экваторе сезона.