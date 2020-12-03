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Неймар заявил о желании воссоединиться с Месси

03 Декабря 2020, 09:33,

Global Look Press

Бразильский форвард Неймар, правами на которого владеет французский «ПСЖ», заявил о желании воссоединиться с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Мне очень хочет снова играть вместе с Месси. Хочу получить удовольствие от игры с ним за одну команду. Уверен, что в следующем сезоне у нас получится это сделать», - приводит слова 28-летнего футболиста газета Marca.

Напомним, что Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017-го года. Действующий контракт бразильца с парижским грандом рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Лиги 1 нападающий провел шесть матчей, забил три гола и отдал три ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Неймар
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