Неймар заявил о желании воссоединиться с Месси

Бразильский форвард Неймар, правами на которого владеет французский «ПСЖ», заявил о желании воссоединиться с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Мне очень хочет снова играть вместе с Месси. Хочу получить удовольствие от игры с ним за одну команду. Уверен, что в следующем сезоне у нас получится это сделать», - приводит слова 28-летнего футболиста газета Marca.

Напомним, что Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017-го года. Действующий контракт бразильца с парижским грандом рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Лиги 1 нападающий провел шесть матчей, забил три гола и отдал три ассиста.