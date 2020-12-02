​Кумана не накажут за слова о ВАР после игры с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не будет наказан за свои слова о работе системы ВАР, сказанные после поражения команды от «Реала» в «эль класико», состоявшемся в конце октября.

Как сообщает Cadena SER, слова Кумана о том, что «система ВАР работает против «Барселоны», были изучены. Было решено не накладывать на голландского тренера никаких санкций.

Статья, по которой против Кумана открывали дело, предусматривала возможность дисквалификации тренера на срок от четырёх до двенадцати игр за слова, «ставящие под сомнение честность и беспристрастность любого арбитра или члена органов Королевской испанской федерации футбола».