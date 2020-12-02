Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Кумана не накажут за слова о ВАР после игры с «Реалом»

02 Декабря 2020, 19:52,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не будет наказан за свои слова о работе системы ВАР, сказанные после поражения команды от «Реала» в «эль класико», состоявшемся в конце октября.

Как сообщает Cadena SER, слова Кумана о том, что «система ВАР работает против «Барселоны», были изучены. Было решено не накладывать на голландского тренера никаких санкций.

Статья, по которой против Кумана открывали дело, предусматривала возможность дисквалификации тренера на срок от четырёх до двенадцати игр за слова, «ставящие под сомнение честность и беспристрастность любого арбитра или члена органов Королевской испанской федерации футбола».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола