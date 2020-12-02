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«Атлетико» уже год не проигрывает дома

02 Декабря 2020, 18:48,

Global Look Press

1 декабря 2019 года «Атлетико» на своём поле с минимальным счётом 0:1 проиграл «Барселоне». С тех пор команда Диего Симеоне не проиграла ни одного домашнего матча во всех соревнованиях.

За прошедший год «матрасники» проиграли шесть раз, но всякий раз это случалось за пределами стадиона «Ванда Метрополитано».

На текущий момент именно «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании по потерянным очкам. Формальным же лидером является «Реал Сосьедад», который набрал на одно очко больше, чем команда Диего Симеоне, сыграв на два матча больше.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид
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