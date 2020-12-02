Рамос намекнул Макгрегору на бой

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос опубликовал на своей странице в Instagram видео из тренажёрного зала мадридского клуба. На видео Рамос прогуливается по залу, демонстрируя мышцы.

«Когда будешь готов», - подписал видео Рамос, обратившись к известному бойцу Конору Макгрегору. Вероятно, речь идёт о простой шутке.

Добавим, что Конор Макгрегор уже несколько раз объявлял о завершении карьеры, но всякий раз возвращался. В январе ирландец проведёт бой с Дастином Пуарье в рамках турнира UFC.

Серхио Рамос в последних матчах «Реала» на поле не появлялся из-за повреждения.