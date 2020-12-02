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​«Реал» не уволит Зидана

02 Декабря 2020, 16:36,

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Совет директоров не имеет сомнений касательно главного тренера команды Зинедина Зидана на фоне неудачных результатов в этом сезоне. Об этом сообщает AS, ссылаясь на авторитетные источники в мадридском клубе.

В среду совет директоров собрался для обсуждения вопросов с бюджетом. Ситуация с главным тренером обсуждаться не будет.

«Будущее Зидана не фигурирует в повестке дня. Клуб не ставит и никогда не ставил под сомнение его позицию», - рассказал источник.

Напомним, во вторник «Реал» проиграл на выезде «Шахтёру» со счётом 0:2 и оказался на третьем месте в группе Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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