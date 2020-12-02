​«Реал» не уволит Зидана

Совет директоров не имеет сомнений касательно главного тренера команды Зинедина Зидана на фоне неудачных результатов в этом сезоне. Об этом сообщает AS, ссылаясь на авторитетные источники в мадридском клубе.

В среду совет директоров собрался для обсуждения вопросов с бюджетом. Ситуация с главным тренером обсуждаться не будет.

«Будущее Зидана не фигурирует в повестке дня. Клуб не ставит и никогда не ставил под сомнение его позицию», - рассказал источник.

Напомним, во вторник «Реал» проиграл на выезде «Шахтёру» со счётом 0:2 и оказался на третьем месте в группе Лиги чемпионов.