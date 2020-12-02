​Месси оштрафован на 600 евро за празднование гола в память о Марадоне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был оштрафован. После своего гола в матче против «Осасуны» аргентинец снял футболку и оказался в форме «Ньюэллс Олд Бойз» с номером 10, посвятив результативное действие умершему Диего Марадоне. Месси получил жёлтую карточку.

Теперь комитет по соревнованиям наложил на Месси штраф в 600 евро. Это не так много, поскольку соответствующий пункт регламента предусматривает максимальный штраф в размере трёх тысяч евро. «Барселона» тоже оштрафована – на 350 евро.

Как сообщает испанское издание Sport, «Барселона» подаст апелляцию. Клуб надеется отменить жёлтую карточку для Месси. В своё время в Испании удовлетворялись похожие апелляции по карточкам Криштиану Роналду и Хосе Кальехона.