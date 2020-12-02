Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Месси оштрафован на 600 евро за празднование гола в память о Марадоне

02 Декабря 2020, 15:24,

Depositphotos

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был оштрафован. После своего гола в матче против «Осасуны» аргентинец снял футболку и оказался в форме «Ньюэллс Олд Бойз» с номером 10, посвятив результативное действие умершему Диего Марадоне. Месси получил жёлтую карточку.

Теперь комитет по соревнованиям наложил на Месси штраф в 600 евро. Это не так много, поскольку соответствующий пункт регламента предусматривает максимальный штраф в размере трёх тысяч евро. «Барселона» тоже оштрафована – на 350 евро.

Как сообщает испанское издание Sport, «Барселона» подаст апелляцию. Клуб надеется отменить жёлтую карточку для Месси. В своё время в Испании удовлетворялись похожие апелляции по карточкам Криштиану Роналду и Хосе Кальехона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола