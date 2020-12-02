Футболист «Барселоны» заболел коронавирусом

«Барселона» посредством своего официального сайта сообщила о заражении Серхи Роберто коронавирусной инфекцией. После сдачи положительного теста на COVID-19 футболист чувствует себя хорошо, он находится в изоляции.

Стоит сказать, что Роберто и без того не смог бы помочь «Барселоне» в ближайшее время. В недавнем матче чемпионата Испании против «Атлетико» защитник получил разрыв мышцы бедра и выбыл приблизительно на два месяца.

В десяти матчах сезона 2020/2021 в различных соревнованиях Серхи Роберто записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.