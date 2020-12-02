Стало известно, когда «Реал» примет решение по Зидану

Французский специалист Зинедин Зидан может быть уволен с поста главного тренера мадридского «Реала».

Журналисты газеты Marca считают, что ближайшие две недели станут судьбоносными для 48-летнего наставника. «Королевскому» клубу предстоят матчи против «Севильи» и «Атлетико» в Примере, а также с менхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов. По итогам этих встречи будет принято окончательное решение.

В Лиге чемпионов мадридский гранд набрал семь баллов в пяти матчах и занимает третье место в группе B, а в чемпионате Испании «Реал» располагается на четвертой позиции с 17 очками.