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Стало известно, когда «Реал» примет решение по Зидану

02 Декабря 2020, 09:35,

Global Look Press

Французский специалист Зинедин Зидан может быть уволен с поста главного тренера мадридского «Реала».

Журналисты газеты Marca считают, что ближайшие две недели станут судьбоносными для 48-летнего наставника. «Королевскому» клубу предстоят матчи против «Севильи» и «Атлетико» в Примере, а также с менхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов. По итогам этих встречи будет принято окончательное решение.

В Лиге чемпионов мадридский гранд набрал семь баллов в пяти матчах и занимает третье место в группе B, а в чемпионате Испании «Реал» располагается на четвертой позиции с 17 очками.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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1
ARTUR
02 Декабря 2020, 10:28

Эх Зидан , Зидан , очень мною уважаемый человек , вообще он для меня как эталон мужчины , хладнокровный как Чингачгук )) , волевой , если что и в бубен может зарядить , мог оставить свой след в Реале и мире как не побежденный тренер , а сейчас вот может безславно закончить такую шикарную карьеру .... желаю ему удачи ни смотря ни на что , и даже вопреки !!

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