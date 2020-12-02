Стало известно, когда «Реал» примет решение по Зидану

|
02 Декабря 2020, 09:35,
|
|
Французский специалист Зинедин Зидан может быть уволен с поста главного тренера мадридского «Реала».
Журналисты газеты Marca считают, что ближайшие две недели станут судьбоносными для 48-летнего наставника. «Королевскому» клубу предстоят матчи против «Севильи» и «Атлетико» в Примере, а также с менхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов. По итогам этих встречи будет принято окончательное решение.
В Лиге чемпионов мадридский гранд набрал семь баллов в пяти матчах и занимает третье место в группе B, а в чемпионате Испании «Реал» располагается на четвертой позиции с 17 очками.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
Эх Зидан , Зидан , очень мною уважаемый человек , вообще он для меня как эталон мужчины , хладнокровный как Чингачгук )) , волевой , если что и в бубен может зарядить , мог оставить свой след в Реале и мире как не побежденный тренер , а сейчас вот может безславно закончить такую шикарную карьеру .... желаю ему удачи ни смотря ни на что , и даже вопреки !!