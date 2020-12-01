Тебас рассказал, когда в Испании болельщики вернутся на стадионы

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, когда болельщики вернутся на испанские стадионы.

«Болельщики будут присутствовать на стадионах с января», - цитирует Тебаса El Chiringuito TV.

Ранее в СМИ появилась информация, что стадионы можно будет заполнять тремя тысячами человек.

Напомним, что запрет на присутствие болельщиков на стадионах был снят в Англии, но заполнять арены будет разрешено не всем клубам.

В нынешнем сезоне в Испании успели сыграть уже одиннадцать туров, на данный момент лидером с 24-мя очками является «Реал Сосьедад», но сразу у нескольких клубов есть игры в запасе.