Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Тебас рассказал, когда в Испании болельщики вернутся на стадионы

01 Декабря 2020, 18:28,

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, когда болельщики вернутся на испанские стадионы.

«Болельщики будут присутствовать на стадионах с января», - цитирует Тебаса El Chiringuito TV.

Ранее в СМИ появилась информация, что стадионы можно будет заполнять тремя тысячами человек.

Напомним, что запрет на присутствие болельщиков на стадионах был снят в Англии, но заполнять арены будет разрешено не всем клубам.

В нынешнем сезоне в Испании успели сыграть уже одиннадцать туров, на данный момент лидером с 24-мя очками является «Реал Сосьедад», но сразу у нескольких клубов есть игры в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Хавьер Тебас
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