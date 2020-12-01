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Португальский нападающий «Барселоны» Тринкану: «Не могу выбрать между Месси и Роналду»

01 Декабря 2020, 16:59,

Depositphotos

Португальский нападающий «Барселоны» Франсишку Тринкану пообщался с прессой перед матчем против «Ференцвароша» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы хотим победить завтра и привезти домой три очка. Я мечтаю играть во всех матчах, как и мои партнёры. Но лишь тренер решает, кто именно выйдет на поле. Я продолжают усердно работать на тренировках.

Будущее? Я не собираюсь уходить из «Барселоны», чувствую себя счастливым, потому что выступаю за лучший клуб в мире. Для меня это мечта. Я совершенно точно останусь здесь. Мне нужно время, чтобы показывать ту же игру, которую я показывал в «Браге». От матча к матчу я буду прибавлять.

Роналду или Месси? Невозможно ответить на этот вопрос, вы назвали фамилии двух лучших футболистов в мире. Они слишком разные, я не могу выбрать одного», - цитирует Тринкану Marca.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Франсишку Тринкану
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
01 Декабря 2020, 17:52

Самый лючий больше чем клуб прошлого десятилетия но не этого....

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