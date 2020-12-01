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Торрейра вылечился от коронавируса и сможет сыграть с «Баварией»

01 Декабря 2020, 16:21,

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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий за «Атлетико» на правах аренды, вылечился от коронавируса.

Как сообщает журналист Маттео Моретто в «Твиттере», полузащитник сдал отрицательный тест на коронавирус и сможет принять участие в матче с «Баварией» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Ожидается, что Торрейра начнёт игру на скамейке запасных.

24-летний футболист уже успел сыграть семь матчей за мадридский клуб в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей.

Матч между «Атлетико» и «Баварией» состоится сегодня, 1 ноября, в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Лукас Торрейра
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