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«Севилья» может подписать Иско в январе

01 Декабря 2020, 12:56,

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Хавбек мадридского «Реала» Иско может продолжить карьеру в другом испанском клубе. Об этом рапортует El Chiringuito TV в своем «Твиттере».

По данным источника, заинтересованность в услугах 28-летнего полузащитника проявляет «Севилья». Наставник андалусийцев Хулен Лопетеги попросил руководство клуба подписать Иско в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассчитывает выручить с продажи хавбека 60-70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско сыграл восемь матчей, не отметившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Севилья, Иско, Трансферы футбола - зима 2021
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