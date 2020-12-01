«Севилья» может подписать Иско в январе

Хавбек мадридского «Реала» Иско может продолжить карьеру в другом испанском клубе. Об этом рапортует El Chiringuito TV в своем «Твиттере».

По данным источника, заинтересованность в услугах 28-летнего полузащитника проявляет «Севилья». Наставник андалусийцев Хулен Лопетеги попросил руководство клуба подписать Иско в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассчитывает выручить с продажи хавбека 60-70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско сыграл восемь матчей, не отметившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2022-го года.