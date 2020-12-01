«Реал» готов обменять Азара на Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» рассматривает различные варианты возможного трансфера нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает El Chiringuito TV в «Твиттере», испанский гранд намерен предложить парижскому клубу обмен. «Галактикос» готовы включить в сделку бельгийского полузащитника Эдена Азара.

Ранее СМИ сообщали, что «королевский» клуб не может себе позволить трансфер Мбаппе из-за финансового кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.

В текущем сезоне Килиан сыграл восемь поединков в Лиге 1, забил девять голов и отдал четыре ассиста. Его трудовое соглашение с парижанами рассчитано до лета 2022-го года.