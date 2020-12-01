«Реал» готов обменять Азара на Мбаппе

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01 Декабря 2020, 12:23,
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Руководство мадридского «Реала» рассматривает различные варианты возможного трансфера нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Как сообщает El Chiringuito TV в «Твиттере», испанский гранд намерен предложить парижскому клубу обмен. «Галактикос» готовы включить в сделку бельгийского полузащитника Эдена Азара.
Ранее СМИ сообщали, что «королевский» клуб не может себе позволить трансфер Мбаппе из-за финансового кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.
В текущем сезоне Килиан сыграл восемь поединков в Лиге 1, забил девять голов и отдал четыре ассиста. Его трудовое соглашение с парижанами рассчитано до лета 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Эден Азар, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - зима 2021
После его игр за Реал как то сомнительно что его можно обменять на Мбапе , даже с доплатой )))
С БОЛЬШОЙ доплатой разумеется. Ато нынешний Азар нах никому не нужен, даже ускоглазым и катарашейхам.
так и я про то ))
Отлично ! В топку хрусталь!