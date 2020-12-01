Габи: «Месси перейдёт в «Атлетико», если клуб выиграет чемпионат Испании»

Бывший футболист мадридского «Атлетико» Габи, ранее заявивший о завершении игровой карьеры, ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси в стан «матрасников».

«Трансфер Луиса Суареса напомнил мне переход Давид Вильи в 2013-м году. Месси? Думаю, Лионель перейдет в «Атлетико», если клуб выиграет чемпионат Испании», - сказал Габи с улыбкой на лице в интервью изданию AS.

Действующее трудовое соглашение 33-летнего Месси с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года. Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на игрока является «Манчестер Сити».