Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал» вынужден отложить покупку Мбаппе из-за двух причин

01 Декабря 2020, 09:16,

Global Look Press

Переход нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» не состоится в летнее трансферное окно, об этом рапортует издание Le Parisien.

Согласно данным источника, «королевский» клуб столкнулся с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавирусной инфекции. По этой причине испанский гранд будет вынужден отложить покупку звездного футболиста. Также препятствием является высокий оклад Мбаппе.

В сезоне-2020/2021 Килиан провел восемь матчей в Лиге 1, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с парижским грандом рассчитан до лета 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
01 Декабря 2020, 10:45

не надо идти по пути Барселоны , покупая дорогих игроков , в Реале есть хорошая молодежь , нет тренера с которым бы они прогрессировали бы , конечно Мбапе усилит , но он выдохнется , как это произошло с Месси когда ушел Пеп и компания , нужен тренер с новыми , свежими и смелыми решениями , я жду Рауля .

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