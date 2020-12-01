«Реал» вынужден отложить покупку Мбаппе из-за двух причин

Переход нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» не состоится в летнее трансферное окно, об этом рапортует издание Le Parisien.

Согласно данным источника, «королевский» клуб столкнулся с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавирусной инфекции. По этой причине испанский гранд будет вынужден отложить покупку звездного футболиста. Также препятствием является высокий оклад Мбаппе.

В сезоне-2020/2021 Килиан провел восемь матчей в Лиге 1, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с парижским грандом рассчитан до лета 2022-го года.