«Реал» вынужден отложить покупку Мбаппе из-за двух причин

|
01 Декабря 2020, 09:16,
|
|
Переход нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» не состоится в летнее трансферное окно, об этом рапортует издание Le Parisien.
Согласно данным источника, «королевский» клуб столкнулся с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавирусной инфекции. По этой причине испанский гранд будет вынужден отложить покупку звездного футболиста. Также препятствием является высокий оклад Мбаппе.
В сезоне-2020/2021 Килиан провел восемь матчей в Лиге 1, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с парижским грандом рассчитан до лета 2022-го года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Килиан Мбаппе
не надо идти по пути Барселоны , покупая дорогих игроков , в Реале есть хорошая молодежь , нет тренера с которым бы они прогрессировали бы , конечно Мбапе усилит , но он выдохнется , как это произошло с Месси когда ушел Пеп и компания , нужен тренер с новыми , свежими и смелыми решениями , я жду Рауля .