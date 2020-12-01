Сетьен объяснил, почему решил судиться с «Барселоной»

Экс-главный тренер каталонской «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал свой иск к «сине-гранатовым».

«Барселона» не заплатила мне компенсацию за досрочное увольнение, я вообще ничего не получил. Руководство даже не связалось со мной, чтобы уведомить об отставке», - передает слова наставника издание Sport.es.

Ранее сообщалось, что адвокат Сетьена потребует от «Барселоны» четыре миллиона евро в качестве компенсации.

Энрике возглавил каталонцев в январе 2020-го года. 17-го августа пресс-служба клуба объявила об отставке специалиста с поста наставника команды из-за неудовлетворительных результатов.