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Сетьен объяснил, почему решил судиться с «Барселоной»

01 Декабря 2020, 08:17,

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Экс-главный тренер каталонской «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал свой иск к «сине-гранатовым».

«Барселона» не заплатила мне компенсацию за досрочное увольнение, я вообще ничего не получил. Руководство даже не связалось со мной, чтобы уведомить об отставке», - передает слова наставника издание Sport.es.

Ранее сообщалось, что адвокат Сетьена потребует от «Барселоны» четыре миллиона евро в качестве компенсации.

Энрике возглавил каталонцев в январе 2020-го года. 17-го августа пресс-служба клуба объявила об отставке специалиста с поста наставника команды из-за неудовлетворительных результатов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Кике Сетьен
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