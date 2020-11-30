Стало известно, когда пройдут выборы нового президента «Барселоны».

Как сообщает пресс-служба каталонцев, с 23 декабря по 11 января будет сбор подписей для выдвижения на выборы, а с 15 по 22 января пройдет избирательная компания, а сами выборы пройдут 24 января.

В ближайшее время будут утверждены предвыборные участки, ожидается, что выборы пройдут в десяти различных местах.

Напомним, что бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу ушёл с занимаемой должности в конце октября.

На данный момент «Барселона» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав четырнадцать очков в девяти матчах.