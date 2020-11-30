Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Названы сроки восстановления Азара

30 Ноября 2020, 17:16,

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Вингер «Реала» Эден Азар получил очередную травму в субботнем матче чемпионата Испании против «Алавеса». Зинедину Зидану пришлось менять бельгийского футболиста уже на исходе получаса игрового времени.

В понедельник «Реал» заявил, что Азар повредил прямую мышцу бедра, не называя при этом сроков восстановления футболиста. Как сообщает издание Marca, бельгийский вингер пропустит приблизительно три недели.

В сезоне 2020/2021 Эден Азар провёл за «Реал» только шесть матчей. В них бельгийский футболист записал на свой счёт два гола.

Во вторник «Реал» на выезде сыграет против «Шахтёра» в Лиге чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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