Названы сроки восстановления Азара

Вингер «Реала» Эден Азар получил очередную травму в субботнем матче чемпионата Испании против «Алавеса». Зинедину Зидану пришлось менять бельгийского футболиста уже на исходе получаса игрового времени.

В понедельник «Реал» заявил, что Азар повредил прямую мышцу бедра, не называя при этом сроков восстановления футболиста. Как сообщает издание Marca, бельгийский вингер пропустит приблизительно три недели.

В сезоне 2020/2021 Эден Азар провёл за «Реал» только шесть матчей. В них бельгийский футболист записал на свой счёт два гола.

Во вторник «Реал» на выезде сыграет против «Шахтёра» в Лиге чемпионов.