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​В Испании футболистка отказалась почтить память Марадоны минутой молчания, теперь ей поступают угрозы

30 Ноября 2020, 16:30,

Global Look Press

Футболистка Паула Дапена, выступающая за «Виахес», отказалась почтить память Диего Марадоны минутой молчания. Во время минуты молчания перед матчем с «Депортиво» она демонстративно развернулась спиной и села на газон.

В интервью AS девушка объяснила свою позицию и рассказала о поступающих угрозах.

«В футбольном плане Марадона обладал впечатляющими навыками. Но как человек он оставлял желать лучшего. Известные случаи педофилии и жестокого обращения идут вразрез с моими идеалами и борьбой за права женщин. Так что почитать память Марадоны минутой молчания – против меня», - рассказала Паула.

Девушка удивлена, что никто больше не отказался от минуты молчания.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Диего Марадона, Паула Дапена
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