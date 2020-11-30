​В Испании футболистка отказалась почтить память Марадоны минутой молчания, теперь ей поступают угрозы

Футболистка Паула Дапена, выступающая за «Виахес», отказалась почтить память Диего Марадоны минутой молчания. Во время минуты молчания перед матчем с «Депортиво» она демонстративно развернулась спиной и села на газон.

В интервью AS девушка объяснила свою позицию и рассказала о поступающих угрозах.

«В футбольном плане Марадона обладал впечатляющими навыками. Но как человек он оставлял желать лучшего. Известные случаи педофилии и жестокого обращения идут вразрез с моими идеалами и борьбой за права женщин. Так что почитать память Марадоны минутой молчания – против меня», - рассказала Паула.

Девушка удивлена, что никто больше не отказался от минуты молчания.