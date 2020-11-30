​В Испании футболистка отказалась почтить память Марадоны минутой молчания, теперь ей поступают угрозы

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30 Ноября 2020, 16:30,
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Футболистка Паула Дапена, выступающая за «Виахес», отказалась почтить память Диего Марадоны минутой молчания. Во время минуты молчания перед матчем с «Депортиво» она демонстративно развернулась спиной и села на газон.
В интервью AS девушка объяснила свою позицию и рассказала о поступающих угрозах.
«В футбольном плане Марадона обладал впечатляющими навыками. Но как человек он оставлял желать лучшего. Известные случаи педофилии и жестокого обращения идут вразрез с моими идеалами и борьбой за права женщин. Так что почитать память Марадоны минутой молчания – против меня», - рассказала Паула.
Девушка удивлена, что никто больше не отказался от минуты молчания.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Диего Марадона, Паула Дапена