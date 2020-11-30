​«Реал» рассказал о травме Азара

Вингер «Реала» Эден Азар то и дело пребывает в лазарете. Последнее повреждение бельгиец получил в субботнем матче чемпионата Испании против «Алавеса». Азар был заменён на Родриго, не отыграв и получаса.

На сайте «Реала» была опубликована информация об итогах обследования Азара. У футболиста выявлена травма прямой мышцы правого бедра. Сроки отсутствия Эдена не называются.

После игры против «Алавеса» Зинедин Зидан выразил надежду, что у Азара ушиб, а не мышечная травма. Надежды французского тренера «Реала» не оправдались.

Во вторник «Реал» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра».