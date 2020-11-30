​«Реал» рассказал о травме Азара

|
30 Ноября 2020, 15:40,
|
|
Вингер «Реала» Эден Азар то и дело пребывает в лазарете. Последнее повреждение бельгиец получил в субботнем матче чемпионата Испании против «Алавеса». Азар был заменён на Родриго, не отыграв и получаса.
На сайте «Реала» была опубликована информация об итогах обследования Азара. У футболиста выявлена травма прямой мышцы правого бедра. Сроки отсутствия Эдена не называются.
После игры против «Алавеса» Зинедин Зидан выразил надежду, что у Азара ушиб, а не мышечная травма. Надежды французского тренера «Реала» не оправдались.
Во вторник «Реал» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
Пора расставаться с этим хрустальным.А то 1-2 игры играет,полгода на больничке.
да задолбал этот Азар, честное слово...Заканчивай лучше уже карьеру свою.......