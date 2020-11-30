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​«Барселона» не продала Месси «Интеру» за 250 млн евро четырнадцать лет назад

30 Ноября 2020, 15:14,

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Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о желании «Интера» приобрести Лионеля Месси.

Напомним, Лапорта был президентом каталонского клуба с 2003 по 2010 год. Теперь он снова претендует на эту должность, о чём уже успел объявить.

«Тот, кто любит «Барселону», не может сомневаться в Месси. Надеюсь, я стану президентом и поговорю с ним.

В 2006 году мы отклонили предложение «Интера» на сумму в 250 миллионов евро. Массимо Моратти тогда очень хотел пригласить Месси в свой клуб», - рассказал Лапорта на Radio Onda Cero.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Интер Милан, Лионель Месси, Жоан Лапорта
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