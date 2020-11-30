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Экс-игрок «Атлетико» Габи завершил карьеру

30 Ноября 2020, 08:40,


Экс-футболист мадридского «Атлетико» Габи принял решение о завершении игровой карьеры.

«Пришел день, чтобы завершить карьеру футболиста. Хочу поблагодарить всех, с кем мне довелось поработать во время этого пути.

Также хочу сказать спасибо всем болельщикам. Благодаря вам я становился только лучше. Благодарю всех», - приводит слова 37-летнего хавбека газета Marca.

Напомним, что Габи является воспитанником академии «матрасников». За первую команду мадридцев он выступал с 2004-го по 2007-й и с 2011-го по 2018-й годы. Последние два сезона полузащитник провел в катарском «Аль-Садде».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Габи
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