Экс-игрок «Атлетико» Габи завершил карьеру

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30 Ноября 2020, 08:40,
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Экс-футболист мадридского «Атлетико» Габи принял решение о завершении игровой карьеры.
«Пришел день, чтобы завершить карьеру футболиста. Хочу поблагодарить всех, с кем мне довелось поработать во время этого пути.
Также хочу сказать спасибо всем болельщикам. Благодаря вам я становился только лучше. Благодарю всех», - приводит слова 37-летнего хавбека газета Marca.
Напомним, что Габи является воспитанником академии «матрасников». За первую команду мадридцев он выступал с 2004-го по 2007-й и с 2011-го по 2018-й годы. Последние два сезона полузащитник провел в катарском «Аль-Садде».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Габи