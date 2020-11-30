Сетьен будет судиться с «Барселоной»

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30 Ноября 2020, 08:32,
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Экс-наставник каталонской «Барселоны» Энрике Сетьен решил судиться с клубом, об этом информирует издание AS. Специалист намерен добиться компенсации за досрочное расторжение трудового соглашения.
Согласно данным источника, адвокат Сетьена потребует от «сине-гранатовых» четыре миллиона евро в качестве компенсации.
Напомним, что 62-летний тренер возглавил «Барселону» в середине января 2020-го года. 17-го августа пресс-служба клуба объявила об увольнении Сетьена с поста рулевого команды. Причина - неудовлетворительные результаты.
В настоящий момент место главного тренера команды занимает Рональд Куман.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Кике Сетьен