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Сетьен будет судиться с «Барселоной»

30 Ноября 2020, 08:32,

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Экс-наставник каталонской «Барселоны» Энрике Сетьен решил судиться с клубом, об этом информирует издание AS. Специалист намерен добиться компенсации за досрочное расторжение трудового соглашения.

Согласно данным источника, адвокат Сетьена потребует от «сине-гранатовых» четыре миллиона евро в качестве компенсации.

Напомним, что 62-летний тренер возглавил «Барселону» в середине января 2020-го года. 17-го августа пресс-служба клуба объявила об увольнении Сетьена с поста рулевого команды. Причина - неудовлетворительные результаты.

В настоящий момент место главного тренера команды занимает Рональд Куман.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Кике Сетьен
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