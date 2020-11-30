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«Реал Сосьедад» и «Вильярреал» забили по голу в матче лидеров

30 Ноября 2020, 01:01,


Входящие в тройку лучших команд Примеры «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» встретились в матче 11-го тура. Игра получилась осторожной и не богатой на моменты, но голы были, правда, оба с пенальти. Херард Морено уже на шестой минуте переиграл вратаря, а хозяева восстановили паритет спустя почти полчаса после удара Микеля Оярсабаля.

Ничья 1:1 вывела «Реал» на чистое первое место, его соперник третий с отставанием от лидера в 4 очка.

Протокол игры  
Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал
    6' Морено Херард (0:1)
(1:1) Оярсабаль Микель 33'    
Ремиро Алехандро Ариц Элустондо   5'   46' (Сальдуа Хосеба (   46') Субельдия Игор Ле Норман Робен   37' Муньос Айхен   75'   81' (Янузай Аднан (   81') Мерино Микель Гевара Андер   70' (Порту Кристиан (   70') Барренечеа Андер   53'   70' (Субименди Мартин (   70'   86') Лопес Роберто III Оярсабаль Микель   81' (Монреаль Начо (   81') Виллиан Жозе
Запасные: Горосабел Андони Баутиста Хон Меркеланс Мартин Модибо Саньян Исак Александр Мойя Мигель
Асенхо Серхио Марио Гаспар Альбиоль Рауль   32' Торрес Пау II   31' Эступиньян Первис Тригерос Мануэль   55' (Коклен Франсис (   55') Иборра Висенте   73' Парехо Даниэль Морено Херард Бакка Карлос   46' (Чуквезе Саму (   46') Педраса Альфонсо   75' (Кубо Такефуса (   75')
Запасные: Коста Хауме Баэна Алехандро Фойт Хуан Рульи Херонимо Фунес Мори Пино Йереми Ниньо Фер
29 ноября. Стадион "Reale Seguros Stadium".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вильярреал, Реал Сосьедад
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