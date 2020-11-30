«Реал Сосьедад» и «Вильярреал» забили по голу в матче лидеров

Входящие в тройку лучших команд Примеры «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» встретились в матче 11-го тура. Игра получилась осторожной и не богатой на моменты, но голы были, правда, оба с пенальти. Херард Морено уже на шестой минуте переиграл вратаря, а хозяева восстановили паритет спустя почти полчаса после удара Микеля Оярсабаля.

Ничья 1:1 вывела «Реал» на чистое первое место, его соперник третий с отставанием от лидера в 4 очка.