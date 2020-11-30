«Реал Сосьедад» и «Вильярреал» забили по голу в матче лидеров

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30 Ноября 2020, 01:01,
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Входящие в тройку лучших команд Примеры «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» встретились в матче 11-го тура. Игра получилась осторожной и не богатой на моменты, но голы были, правда, оба с пенальти. Херард Морено уже на шестой минуте переиграл вратаря, а хозяева восстановили паритет спустя почти полчаса после удара Микеля Оярсабаля.
Ничья 1:1 вывела «Реал» на чистое первое место, его соперник третий с отставанием от лидера в 4 очка.
Протокол игры
|6' Морено Херард (0:1)
|(1:1) Оярсабаль Микель 33'
Ремиро Алехандро • Ариц Элустондо 5' 46' ( Сальдуа Хосеба ( 46') • Субельдия Игор • Ле Норман Робен • 37'Муньос Айхен 75' 81' ( Янузай Аднан ( 81') • Мерино Микель • Гевара Андер 70' ( Порту Кристиан ( 70') • Барренечеа Андер 53' 70' ( Субименди Мартин ( 70' ) • 86'Лопес Роберто III • Оярсабаль Микель 81' ( Монреаль Начо ( 81') • Виллиан Жозе
Запасные: Горосабел Андони • Баутиста Хон • Меркеланс Мартин • Модибо Саньян • Исак Александр • Мойя Мигель
Асенхо Серхио • Марио Гаспар • Альбиоль Рауль • 32'Торрес Пау II • 31'Эступиньян Первис • Тригерос Мануэль 55' ( Коклен Франсис ( 55') • Иборра Висенте • 73'Парехо Даниэль • Морено Херард • Бакка Карлос 46' ( Чуквезе Саму ( 46') • Педраса Альфонсо 75' ( Кубо Такефуса ( 75')
Запасные: Коста Хауме • Баэна Алехандро • Фойт Хуан • Рульи Херонимо • Фунес Мори • Пино Йереми • Ниньо Фер
29 ноября. Стадион "Reale Seguros Stadium".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вильярреал, Реал Сосьедад