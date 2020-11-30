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Президент «Ньюэллс Олд Бойз» - о праздновании гола Месси: «Не ожидал такого, мы любим Месси так же, как и Марадону»

30 Ноября 2020, 00:36,

Depositphotos

Президент «Ньюэллс Олд Бойз» Эдуардо Бермудес высказался о праздновании гола в ворота «Осасуны» (4:0) Лионелем Месси. Аргентинец после забитого гола снял футболку, под которой оказалась майка «Ньюэллс Олд Бойз» - это клуб, за который выступали и Месси, и Диего Марадона, ушедший из жизни несколько лет назад.

«Я не ожидал такого. Это было потрясающе. Здесь мы все восхищаемся Месси. Надеюсь, что однажды, независимо от возраста, когда он решит, мы сможем заполучить его. Здесь мы любим Месси так же, как и Марадону», - цитируют Ньюэлла аргентинские СМИ.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Месси хотел бы закончить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Диего Марадона, Ньюэллс Олд Бойс
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