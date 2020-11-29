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Зеедорф: «Депай – один из главных талантов Европы»

29 Ноября 2020, 18:43,

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Бывший футболист «Милана» и «Реала» Кларенс Зеедорф лестно отозвался о нападающем «Лиона» Мемфисе Депае.

«Думаю, что Депай – один из главных талантов Европы на данный момент. У него была серьезная травма, но это игрок, который рано или поздно должен оказаться в большом клубе. Если этим клубом окажется «Барселона», то им будет лучше. Куман здорово работал с ним вместе в прошлом.

Я уверен, что любая команда будет в восторге от таланта Депая. Кто бы не хотел оказаться в «Барселоне»? Это лучший клуб в мире», - цитирует Зеедорфа Stats Perform News.

Напомним, что Депай был близок к переходу в «Барселону» в летнее трансферное окно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Мемфис Депай, Кларенс Зеедорф
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