Зеедорф: «Депай – один из главных талантов Европы»

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29 Ноября 2020, 18:43,
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Бывший футболист «Милана» и «Реала» Кларенс Зеедорф лестно отозвался о нападающем «Лиона» Мемфисе Депае.
«Думаю, что Депай – один из главных талантов Европы на данный момент. У него была серьезная травма, но это игрок, который рано или поздно должен оказаться в большом клубе. Если этим клубом окажется «Барселона», то им будет лучше. Куман здорово работал с ним вместе в прошлом.
Я уверен, что любая команда будет в восторге от таланта Депая. Кто бы не хотел оказаться в «Барселоне»? Это лучший клуб в мире», - цитирует Зеедорфа Stats Perform News.
Напомним, что Депай был близок к переходу в «Барселону» в летнее трансферное окно.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Мемфис Депай, Кларенс Зеедорф