Очередной центральный защитник «Барселоны» получил травму

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29 Ноября 2020, 17:36,
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Сегодня, 29 ноября, в рамках одиннадцатого тура чемпионата Испании «Барселона» на своём поле принимает «Осасуну».
На 65-й минуте встречи повреждение в единоборстве с нападающим «Осасуны» Рубеном Гарсией получил защитник каталонского клуба Клеман Ленгле. Уже через минуту вместо него на поле появился Карлес Аленья. В центр обороны таким образом опустился де Йонг.
На данный момент идет 73-я минута матча, «Барселона» впереди со счётом 4:0, забитыми голами отметились Брайтвайт, Гризманн, Коутиньо и Месси.
Напомним, что «Барселона» испытывает серьёзные проблемы в центре обороны, в лазарете находятся Пике, Юмтити и Араухо.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Клеман Ленгле
надеюсь, что ничего серьёзного. здоровья, Клеман!
тенденция такая , ломаются защитные ряды.....