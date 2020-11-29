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Очередной центральный защитник «Барселоны» получил травму

29 Ноября 2020, 17:36,

Global Look Press

Сегодня, 29 ноября, в рамках одиннадцатого тура чемпионата Испании «Барселона» на своём поле принимает «Осасуну».

На 65-й минуте встречи повреждение в единоборстве с нападающим «Осасуны» Рубеном Гарсией получил защитник каталонского клуба Клеман Ленгле. Уже через минуту вместо него на поле появился Карлес Аленья. В центр обороны таким образом опустился де Йонг.

На данный момент идет 73-я минута матча, «Барселона» впереди со счётом 4:0, забитыми голами отметились Брайтвайт, Гризманн, Коутиньо и Месси.

Напомним, что «Барселона» испытывает серьёзные проблемы в центре обороны, в лазарете находятся Пике, Юмтити и Араухо.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Клеман Ленгле
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Комментарии (2)
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2
pol-black
29 Ноября 2020, 17:55

надеюсь, что ничего серьёзного. здоровья, Клеман!

0
painkiller79
29 Ноября 2020, 19:03

тенденция такая , ломаются защитные ряды.....

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