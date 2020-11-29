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​Руководители «Реала» обеспокоены судейством

29 Ноября 2020, 15:34,

Depositphotos

Директора «Реала» обеспокоены судейством матчей команды в чемпионате Испании. В субботу команда Зинедина Зидана проиграла на своём поле «Алавесу» со счётом 1:2. «Сливочные» не получили право на два пенальти в спорных ситуациях, но в то же время в их ворота в ноябре было назначено пять одиннадцатиметровых. В XXI веке в рамках Ла Лиги ранее ни разу не назначалось пять пенальти в ворота одной команды в рамках одного месяца.

Как сообщает Marca, такое судейство, по мнению руководителей мадридского клуба, является результатом общего давления на судей, наблюдаемого в последнее время.

В ближайшем матче «Реал» сыграет против «Шахтёра» на выезде в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид
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