Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Рамос сменил Nike на Adidas

29 Ноября 2020, 12:33,

Global Look Press

Капитан «Реала» Серхио Рамос теперь использует экипировку Adidas не только в «Реале». Как сообщает Marca, известный испанский футболист подписал личный контракт с известной компанией.

В сентябре стало известно о прекращении сотрудничества Рамоса с компанией Nike после десяти лет. После этого за подписание контракта с футболистом сражались разные бренды - Adidas, Under Armour, Puma и New Balance.

Компания Adidas, которая является техническим спонсором «Реала», смогла выиграть эту гонку.

Добавим, что последние матчи «Реала» Серхио Рамос пропустил из-за травмы. Его возвращение в строй ожидается в ближайшее время.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола