​Рамос сменил Nike на Adidas

Капитан «Реала» Серхио Рамос теперь использует экипировку Adidas не только в «Реале». Как сообщает Marca, известный испанский футболист подписал личный контракт с известной компанией.

В сентябре стало известно о прекращении сотрудничества Рамоса с компанией Nike после десяти лет. После этого за подписание контракта с футболистом сражались разные бренды - Adidas, Under Armour, Puma и New Balance.

Компания Adidas, которая является техническим спонсором «Реала», смогла выиграть эту гонку.

Добавим, что последние матчи «Реала» Серхио Рамос пропустил из-за травмы. Его возвращение в строй ожидается в ближайшее время.