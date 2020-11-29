«Реал» и «Барселона» в кризисе: Что творится с испанскими грандами

В субботу вечером «Реал» проиграл на своём поле «Алавесу». Это третье поражение команды Зинедина Зидана в десяти играх текущего чемпионата. Столько же поражений «сливочные» потерпели за весь прошлый розыгрыш Ла Лиги. «Барселона», между тем, тоже хромает, выдав худший старт сезона за двадцать девять лет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к испанским грандам.

«Реал» смог стать чемпионом Испании в прошлом сезоне, хотя настоящего чемпионского футбола команда Зинедина Зидана не демонстрировала. Просто «Барселона» смотрелась ещё хуже, и титул Ла Лиги вернулся на «Сантьяго Бернабеу». Летом «сливочные» не стали усиливать состав, будто бы накапливая финансовые ресурсы до следующего года, когда будет реальный шанс купить того же Килиана Мбаппе. Однако до того мадридскому клубу нужно как-то провести сезон текущий. Несмотря на все коронавирусные трудности, требования к «Реалу» по-прежнему высоки. Иначе просто быть не может.

На сегодняшний день «Реал» не выглядит грозной командой, как положено ей по статусу. Этот «Реал» никто не боится, что лишний раз показал прошедший поединок против «Алавеса». Разумеется, в этой ситуации возникают справедливые претензии к Зинедину Зидану. Француз многого успел добиться в Мадриде как тренер, но футбольный мир жесток, и на былые заслуги, как правило, здесь никто не смотрит.

Есть твёрдое ощущение, что «Реал» очень зависим от Серхио Рамоса, причём не только в игровом, но и в ментальном плане. Рамос – настоящий лидер, способный тащить команду за собой. Стоит Серхио оказаться в лазарете или схлопотать дисквалификацию, как «сливочные» теряют свой характер. Также мадридцы зависимы от Карима Бензема. Несмотря на регулярную критику в свой адрес, француз остаётся безальтернативным вариантом в центре нападения.

Вся эта ситуация не может не тревожить болельщиков «Реала». Серхио Рамосу уже 34, Кариму Бензема и Марсело – по 32, а Луке Модричу – 35. В ближайшие годы в Мадриде грядёт перестройка, которая при столь серьёзной зависимости команды от Серхио Рамоса может получиться болезненной. Эден Азар пока не смог заменить Криштиану Роналду из-за обилия травм, Лука Йович не стал достойным конкурентом для Карима Бензема. Видимо, «Реалу» снова предстоит серьёзная работа на трансферном рынке. В противном случае вернуться на топ-уровень в Европе команде вряд ли удастся.

Проблемы «Барселоны» кажутся ещё более серьёзными, и дело здесь не только в худшем старте в Ла Лиге за двадцать девять лет (три победы, две ничьи и три поражения в восьми турах). Проблемы каталонцев не ограничиваются кадровыми моментами с травмами ряда игроков. Во-первых, клуб имеет серьёзные проблемы с финансами. Ходили даже слухи, что «сине-гранатовые» могут стать банкротом. Клуб на днях объявил о достижении принципиальной договорённости с игроками и тренерами по реструктуризации заплат, что позволит в этом сезоне сэкономить 122 миллиона евро. Финансовые проблемы влияют не только на зарплаты, но и на возможности клуба на рынке.

Во-вторых, «Барселона» пережила неприятную ситуацию на президентском мостике, когда Хосепу Бартомеу пришлось уходить в отставку досрочно после вынесения вотума недоверия. Президентские выборы в клубе пройдут в начале следующего года. Пока «Барселона» не получит нового президента, говорить о какой-то стабильности не приходится – клуб находится в некотором подвешенном состоянии.

В-третьих, есть проблемы с Лионелем Месси. Звёздный аргентинец хотел сменить клубную прописку летом, но Хосеп Бартомеу не пошёл футболисту навстречу. Месси пообещал отработать контракт, сохранив при этом максимальную мотивацию, однако в начале сезона аргентинец не впечатляет и забивает в основном с пенальти. Возможно, фактор Месси идёт в минус команде, которой пора уже учиться жить без своего лидера, о чём мы уже рассказывали.

В-четвёртых, есть вопросы по поводу профессиональных качеств Рональда Кумана. Голландец толком ничего не добивался за пределами родной Голландии, и его назначение главным тренером «Барселоны» вызывало сомнения изначально. Результаты команды на старте сезона только подтвердили опасения болельщиков, связанные с Куманом.

Как видим, «Реал» и «Барселона» переживают не лучшие времена, и в ближайшее время коренного перелома с возвращением команд на былой уровень не предвидится. Это расстраивает фанатов испанских грандов, зато открывает пути для «Атлетико» и других более скромных команд Ла Лиги. А это означает, что футбольный сезон в Испании должен получиться невероятно интересным.