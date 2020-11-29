​Зидан не смог объяснить поражение от «Алавеса»

В субботу «Реал» на своём поле проиграл «Алавесу» в очередном туре чемпионата Испании (1:2). После игры Зинедин Зидан пообщался с журналистами.

«У меня нет объяснений. Этим вечером мы чередовали хорошие моменты с плохими. Когда соперник забивает на третьей минуте, всё становится очень сложно.

На днях мы провели хороший матч в Милане [победа над «Интером 2:0], а сегодня… Это реальность, это наша реальность сегодня. Нам нужно лишь продолжать работать, восстанавливаться и менять динамику. У нас нет стабильности.

Я должен найти решение с футболистами и не собираюсь обсуждать это здесь. Нужно думать не только о негативе, а и о том, что нам удаётся хорошо.

Это худший старт матча в этом сезоне. Мы не смогли изменить динамику матча, и меня это беспокоит», - сказал Зидан.