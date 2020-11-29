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​Зидан высказался о травме Азара

29 Ноября 2020, 09:06,

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После домашнего поражения «Реала» от «Алавеса» с результатом 1:2 Зинедин Зидан высказался по поводу травмы Эдена Азара. Бельгийский вингер был заменён на Родриго, не отыграв в субботу вечером и получаса.

«Я думаю и надеюсь, что это просто ушиб. Надеюсь, что это не мышечная травма», - рассказал на пресс-конференции Зидан.

Напомним, после перехода из «Челси» в «Реал» Эдена Азара стали буквально преследовать травмы, из-за которых бельгиец никак не может заиграть в мадридском гранде. В Испании из-за травм Азар пропустил гораздо больше, чем за все годы в «Челси».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Эден Азар
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