«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа

В 11-м туре Ла Лиги «Реал» принимал середняков из «Алавеса» и провалил игру, хотя превзошел соперника практически во всём. Уже на пятой минуте Лукас Перес забил с 11 метров после игры рукой Начо. В первой 45-минутке просто чудом счет не увеличился, но голкиперы действовали очень и очень здорово. Не успел начаться второй тайм, как Тибо Куртуа подарил мяч Хоселу - 0:2. Лишь в концовке «Реал» отыграл один мяч, когда после розыгрыша углового Каземиро отлично сработал на подборе - 1:2. «Реал» не может победить уже три матча кряду.