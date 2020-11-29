«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа

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29 Ноября 2020, 00:58,
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В 11-м туре Ла Лиги «Реал» принимал середняков из «Алавеса» и провалил игру, хотя превзошел соперника практически во всём. Уже на пятой минуте Лукас Перес забил с 11 метров после игры рукой Начо. В первой 45-минутке просто чудом счет не увеличился, но голкиперы действовали очень и очень здорово. Не успел начаться второй тайм, как Тибо Куртуа подарил мяч Хоселу - 0:2. Лишь в концовке «Реал» отыграл один мяч, когда после розыгрыша углового Каземиро отлично сработал на подборе - 1:2. «Реал» не может победить уже три матча кряду.
Протокол игры
|Реал Мадрид
|1:2
|Алавес
|5' Лукас Перес (0:1)
|49' Хоселу Санмартин (0:2)
|(1:2) Каземиро Карлос 86'
Куртуа Тибо • Васкес Лукас • Варан Рафаэль • Начо Игнасио • Марсело Виера 70' ( Менди Ферлан ( 70') • Модрич Лука 70' ( Эдегор Мартин ( 70') • Каземиро Карлос • 18'Кроос Тони 61' 70' ( Иско Аларкон ( 70') • Асенсио Марко 63' ( Винисиус Жуниор ( 63') • Диас Мариано • Азар Эден 28' ( Родриго ( 28')
Запасные: Альтубе Диего • Лунин Андрей • Милитао Эдер
Пачеко Фернандо • Химо Наварро • Лагуардия Виктор • Лежён Флорьян • Дуарте Рубен • 76'Йота Пелетейро • Батталья Родриго • Пина Томас 77' ( Эдгар Мендес ( 77' ) • 88'Риоха Луис 68' 89' ( Сайнс Борха ( 89') • Хоселу Санмартин 90' ( Дейверсон Силва ( 90') • Лукас Перес 89' ( Хави Лопеc ( 89')
Запасные: Тачи • Тавареш Томаш • Марин Адриан • Гарсия Серджи • Сивера Антонио • Эли Родриго • Агиррегабириа Мартин • Гвидетти Йон
28 ноября. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Алавес, Тибо Куртуа
Зидан постоянно ротирует состав - его право и в условиях коронавируса - скорее всего - оправдано. Но сегодня - как показал матч - со стартовым составом ЗиЗу не угадал - в игре команды полтора тайма в атаке не было мысли, а в обороне сплошь и рядом были "привозы". Игра у "Реала" началась с выходом Иско и Эдегора - тут же стали возникать острые моменты у ворот гостей один за другим. Но гол был забит всего один ( хотя на последних секундах Иско "простил" гостей, попав в перекладину ). Подумалось - а если бы эти двое вышли с первых минут... "Старики" мадридцев - Кроос, Модрич, Каземиро, Марсело - прибавить уже не могут, а более молодые партнёры - Асенсио, Диас, Родриго, Васкес - очень далеки от уровня игрока "Реала". Этот матч наглядно показал, что кроме Бензема у "сливочных" нет хороших нападающих, а без Рамоса в защите - "бардак". Да ещё вратарь ошибается на ровном месте. Похоже - в этом сезоне "Реалу" чемпионства в Ла Лиге не видать!((
И самое страшное в этом то, что Бензема-32 года, Рамос-34
Носатый, не надо было смеяться с Тер Штегена втихаря... Все возвращается... Это карма... Хе-хе..
После с игры с Интером , как то поверилось что хоть с алавесами будут набирать очки , однако я был не прав... Алавес играл настолько уверенно будто перед ними был не Реал , а Гранада , ну или Осасуна , что будет с Реалом когда уйдут ветераны , я пока не вижу им замены , одна из задач тренера , это воспитание , либо раскрытие игроков , можно конечно быть как Маур , которому под его стиль покупали игроков , но это не тренер , это механик , которому дали хорошие детали и он как то на чем то поехал , до сих пор не пойму кто такой Зидан , люблю его как футболиста , но его тренерские походы меня совсем не радуют , не смотря на его феноминальные достижения .
В Ла Лиге против Барсы и Реала уже никто не выходит с трясущимися коленками. Как бы им не скатиться в небытие как МЮ,Милан...
Да не после привоза Куртуа, а после незабитых 10-ти моментов. То есть получается тот же Кроос не виноват, что не забил в двух попытках в конце первого тайма?
точно... Куртуа трижды спас , Кросс запор пару моментов , жаль Иско не забил , так ему нужен был этот гол ...
Реал злой гений для игроков на БК)))
ты знаешь я не ставлю за Реал уже года три )))
Но лишний раз о правоте этого решения не смог не упомянуть)))
конечно)) плюс еще сейчас эта ситуация с играми , ЛЧ , лиги наций , пандемия , игроки задрочены , составы не понятны , я сегодня отбросил все матчи , из тех кого хотел взять не подвели бы лишь немцы , гладбахцы , даже как то резво отчесали , команда просто в отличной форме , мне кажется что отберут очки и у интера и у реала .