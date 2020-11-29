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«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа

29 Ноября 2020, 00:58,

Global Look Press

В 11-м туре Ла Лиги «Реал» принимал середняков из «Алавеса» и провалил игру, хотя превзошел соперника практически во всём. Уже на пятой минуте Лукас Перес забил с 11 метров после игры рукой Начо. В первой 45-минутке просто чудом счет не увеличился, но голкиперы действовали очень и очень здорово. Не успел начаться второй тайм, как Тибо Куртуа подарил мяч Хоселу - 0:2. Лишь в концовке «Реал» отыграл один мяч, когда после розыгрыша углового Каземиро отлично сработал на подборе - 1:2. «Реал» не может победить уже три матча кряду.

Протокол игры  
Реал Мадрид 1:2 Алавес
    5' Лукас Перес (0:1)
    49' Хоселу Санмартин (0:2)
(1:2) Каземиро Карлос 86'    
Куртуа Тибо Васкес Лукас Варан Рафаэль Начо Игнасио Марсело Виера   70' (Менди Ферлан (   70') Модрич Лука   70' (Эдегор Мартин (   70') Каземиро Карлос   18' Кроос Тони   61'   70' (Иско Аларкон (   70') Асенсио Марко   63' (Винисиус Жуниор (   63') Диас Мариано Азар Эден   28' (Родриго (   28')
Запасные: Альтубе Диего Лунин Андрей Милитао Эдер
Пачеко Фернандо Химо Наварро Лагуардия Виктор Лежён Флорьян Дуарте Рубен   76' Йота Пелетейро Батталья Родриго Пина Томас   77' (Эдгар Мендес (   77'   88') Риоха Луис   68'   89' (Сайнс Борха (   89') Хоселу Санмартин   90' (Дейверсон Силва (   90') Лукас Перес   89' (Хави Лопеc (   89')
Запасные: Тачи Тавареш Томаш Марин Адриан Гарсия Серджи Сивера Антонио Эли Родриго Агиррегабириа Мартин Гвидетти Йон
28 ноября. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Алавес, Тибо Куртуа
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Комментарии (11)
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0
redwhite1959
29 Ноября 2020, 01:17

Зидан постоянно ротирует состав - его право и в условиях коронавируса - скорее всего - оправдано. Но сегодня - как показал матч - со стартовым составом ЗиЗу не угадал - в игре команды полтора тайма в атаке не было мысли, а в обороне сплошь и рядом были "привозы". Игра у "Реала" началась с выходом Иско и Эдегора - тут же стали возникать острые моменты у ворот гостей один за другим. Но гол был забит всего один ( хотя на последних секундах Иско "простил" гостей, попав в перекладину ). Подумалось - а если бы эти двое вышли с первых минут... "Старики" мадридцев - Кроос, Модрич, Каземиро, Марсело - прибавить уже не могут, а более молодые партнёры - Асенсио, Диас, Родриго, Васкес - очень далеки от уровня игрока "Реала". Этот матч наглядно показал, что кроме Бензема у "сливочных" нет хороших нападающих, а без Рамоса в защите - "бардак". Да ещё вратарь ошибается на ровном месте. Похоже - в этом сезоне "Реалу" чемпионства в Ла Лиге не видать!((

1
Underdog
29 Ноября 2020, 01:19

И самое страшное в этом то, что Бензема-32 года, Рамос-34

1
Alex1972
29 Ноября 2020, 01:15

Носатый, не надо было смеяться с Тер Штегена втихаря... Все возвращается... Это карма... Хе-хе..

1
ARTUR
29 Ноября 2020, 01:13

После с игры с Интером , как то поверилось что хоть с алавесами будут набирать очки , однако я был не прав... Алавес играл настолько уверенно будто перед ними был не Реал , а Гранада , ну или Осасуна , что будет с Реалом когда уйдут ветераны , я пока не вижу им замены , одна из задач тренера , это воспитание , либо раскрытие игроков , можно конечно быть как Маур , которому под его стиль покупали игроков , но это не тренер , это механик , которому дали хорошие детали и он как то на чем то поехал , до сих пор не пойму кто такой Зидан , люблю его как футболиста , но его тренерские походы меня совсем не радуют , не смотря на его феноминальные достижения .

1
Underdog
29 Ноября 2020, 01:18

В Ла Лиге против Барсы и Реала уже никто не выходит с трясущимися коленками. Как бы им не скатиться в небытие как МЮ,Милан...

1
Underdog
29 Ноября 2020, 01:13

Да не после привоза Куртуа, а после незабитых 10-ти моментов. То есть получается тот же Кроос не виноват, что не забил в двух попытках в конце первого тайма?

1
ARTUR
29 Ноября 2020, 01:14

точно... Куртуа трижды спас , Кросс запор пару моментов , жаль Иско не забил , так ему нужен был этот гол ...

0
Underdog
29 Ноября 2020, 01:17

Реал злой гений для игроков на БК)))

0
ARTUR
29 Ноября 2020, 01:19

ты знаешь я не ставлю за Реал уже года три )))

0
Underdog
29 Ноября 2020, 01:20

Но лишний раз о правоте этого решения не смог не упомянуть)))

0
ARTUR
29 Ноября 2020, 01:25

конечно)) плюс еще сейчас эта ситуация с играми , ЛЧ , лиги наций , пандемия , игроки задрочены , составы не понятны , я сегодня отбросил все матчи , из тех кого хотел взять не подвели бы лишь немцы , гладбахцы , даже как то резво отчесали , команда просто в отличной форме , мне кажется что отберут очки и у интера и у реала .

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