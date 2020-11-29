​У Азара мышечный дискомфорт в правой ноге

Эдена Азара продолжают мучать травмы. В субботу бельгийский вингер «Реала» был заменён на исходе получаса игрового времени в матче чемпионата Испании против «Алавеса».

Как сообщает журналист Аранча Родригес в Twitter, Азар испытывает дискомфорт в мышцах правой ноги. В ближайшие дни бельгиец пройдёт обследование.

Следить за концовкой поединка между «Реалом» и «Алавесом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

После перехода из «Челси» в «Реал» Эден Азар провёл только 28 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач на партнёров.