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​У Азара мышечный дискомфорт в правой ноге

29 Ноября 2020, 00:42,

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Эдена Азара продолжают мучать травмы. В субботу бельгийский вингер «Реала» был заменён на исходе получаса игрового времени в матче чемпионата Испании против «Алавеса».

Как сообщает журналист Аранча Родригес в Twitter, Азар испытывает дискомфорт в мышцах правой ноги. В ближайшие дни бельгиец пройдёт обследование.

Следить за концовкой поединка между «Реалом» и «Алавесом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

После перехода из «Челси» в «Реал» Эден Азар провёл только 28 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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