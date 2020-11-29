Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал» - первая команда Ла Лиги в XXI веке, в ворота которой назначили пять пенальти за месяц

29 Ноября 2020, 00:08,

Global Look Press

В субботу «Реал» проводит домашний матч чемпионата Испании против «Алавеса». Гости смогли открыть счёт в самом начале встречи, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Как сообщает Gracenote Live, «Реал» стал первой командой испанской Ла Лиги в XXI веке, в ворота которой были назначены пять пенальти в одном месяце. Стоит отметить, что все пять одиннадцатиметровых в ворота «сливочных» в ноябре их соперниками были реализованы.

Следить за ходом поединка между «Реалом» и «Алавесом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Реал» занимает четвёртое место в таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид
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