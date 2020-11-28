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​Азар заменён в матче с «Алавесом», не отыграв и получаса

28 Ноября 2020, 23:40,

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В субботу вечером «Реал» проводит матч чемпионата Испании против «Алавеса». На двадцать девятой минуте поединка при счёте 1:0 в пользу скромного соперника наставник мадридской команды Зинедин Зидан сделал замену: вместо Эдена Азара на поле появился Родриго.

Можно предположить, что Азар снова получил какое-то повреждение или просто испытывал дискомфорт. После игры тренер «Реала» наверняка прояснит ситуацию во время общения с журналистами.

Следить за матчем «Реал» - «Алавес» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после перехода в «Реал» Эден Азар очень часто сталкивался с травмами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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Комментарии (2)
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1
Артур Измаилов
28 Ноября 2020, 23:57

Ну и хрен с ним)) Не удивлен. оЗар наверно уже переплюнул всех стеклянных футболистов за всю историю Реала))) Роббен, Бейл просто железные ребята))

0
Underdog
29 Ноября 2020, 01:15

У меня вот вопрос-а что случилось? Почему в АПЛ его не могли сломать в течении 7 лет, а в Ла Лиге его даже не пытались ломать, а он с лазарета не вылазит?

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