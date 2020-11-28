​Азар заменён в матче с «Алавесом», не отыграв и получаса

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28 Ноября 2020, 23:40,
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В субботу вечером «Реал» проводит матч чемпионата Испании против «Алавеса». На двадцать девятой минуте поединка при счёте 1:0 в пользу скромного соперника наставник мадридской команды Зинедин Зидан сделал замену: вместо Эдена Азара на поле появился Родриго.
Можно предположить, что Азар снова получил какое-то повреждение или просто испытывал дискомфорт. После игры тренер «Реала» наверняка прояснит ситуацию во время общения с журналистами.
Следить за матчем «Реал» - «Алавес» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Добавим, что после перехода в «Реал» Эден Азар очень часто сталкивался с травмами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
Ну и хрен с ним)) Не удивлен. оЗар наверно уже переплюнул всех стеклянных футболистов за всю историю Реала))) Роббен, Бейл просто железные ребята))
У меня вот вопрос-а что случилось? Почему в АПЛ его не могли сломать в течении 7 лет, а в Ла Лиге его даже не пытались ломать, а он с лазарета не вылазит?