​Азар заменён в матче с «Алавесом», не отыграв и получаса

В субботу вечером «Реал» проводит матч чемпионата Испании против «Алавеса». На двадцать девятой минуте поединка при счёте 1:0 в пользу скромного соперника наставник мадридской команды Зинедин Зидан сделал замену: вместо Эдена Азара на поле появился Родриго.

Можно предположить, что Азар снова получил какое-то повреждение или просто испытывал дискомфорт. После игры тренер «Реала» наверняка прояснит ситуацию во время общения с журналистами.

Следить за матчем «Реал» - «Алавес» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после перехода в «Реал» Эден Азар очень часто сталкивался с травмами.