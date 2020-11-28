«Севилья» с трудом, но заслуженно переиграла «Уэску»

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28 Ноября 2020, 22:33,
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Главный аутсайдер испанского чемпионата, «Уэска», была близка к восьмой ничьей в сезоне. В домашнем матче с «Севильей» атаковала только одна команда - фаворит, вот только явных моментов практически не было, несмотря на полтора десятка ударов со стороны участника Лиги чемпионов. Впрочем, в концовке сказался класс гостей. Лукас Окампос не реализовал выход один на один с голкипером, а вскоре он же с правого угла штрафной выдал отличный прострел на Юссефа Эн-Несири - 0:1.
Третья победа кряду вывела «Севилью» на пятое место в таблице.
Протокол игры
|83' Эн-Несири Юссеф (0:1)
Андрес Фернандес • Маффео Пабло • 60'Инсуа Пабло • 88'Сиовас Димитрис • Галан Хави • Сеоане Хайме 53' 60' ( Феррейро Давид ( 60') • Рико Микель • Москера Педро • Гарсия Борха I 72' ( Окадзаки Синджи ( 72' ) • 84'Рамирес Сандро 72' ( Онтиверос Хавьер ( 72') • Мир Рафа
Запасные: Фернандес Альваро III • Гомес Серхио • Эскрих Даниэль • Сильва Гастон • Карлос Хуан Реал • Пулидо Хорхе • Лопес Педро • Луизинью Коррейя • Вальдеррама Евгени
Вацлик Томаш • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Рекик Карим 23' 64' ( Ракитич Иван ( 64') • Хордан Хоан 58' 64' ( Видаль Алеш ( 64') • Фернандо Режес • Окампос Лукас • Торрес Оливер 70' 74' ( Эн-Несири Юссеф ( 74') • Мунир Эль-Хаддади 87' ( Гудель Неманья ( 87') • Де Йонг Люк 74' ( Оскар Родригес ( 74')
Запасные: Идрисси Уссама • Диас Хавьер • Васкес Франко • Ньяньон Жорис • Серхи Гомес • Сарсана Антонио • Пастор Альфонсо
28 ноября. Стадион "Эль-Алькорас".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Уэска