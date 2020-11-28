«Севилья» с трудом, но заслуженно переиграла «Уэску»

Главный аутсайдер испанского чемпионата, «Уэска», была близка к восьмой ничьей в сезоне. В домашнем матче с «Севильей» атаковала только одна команда - фаворит, вот только явных моментов практически не было, несмотря на полтора десятка ударов со стороны участника Лиги чемпионов. Впрочем, в концовке сказался класс гостей. Лукас Окампос не реализовал выход один на один с голкипером, а вскоре он же с правого угла штрафной выдал отличный прострел на Юссефа Эн-Несири - 0:1.

Третья победа кряду вывела «Севилью» на пятое место в таблице.