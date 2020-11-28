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«Севилья» с трудом, но заслуженно переиграла «Уэску»

28 Ноября 2020, 22:33,

Евро-Футбол.Ру

Главный аутсайдер испанского чемпионата, «Уэска», была близка к восьмой ничьей в сезоне. В домашнем матче с «Севильей» атаковала только одна команда - фаворит, вот только явных моментов практически не было, несмотря на полтора десятка ударов со стороны участника Лиги чемпионов. Впрочем, в концовке сказался класс гостей. Лукас Окампос не реализовал выход один на один с голкипером, а вскоре он же с правого угла штрафной выдал отличный прострел на Юссефа Эн-Несири - 0:1.

Третья победа кряду вывела «Севилью» на пятое место в таблице.

Протокол игры  
Уэска 0:1 Севилья
    83' Эн-Несири Юссеф (0:1)
Андрес Фернандес Маффео Пабло   60' Инсуа Пабло   88' Сиовас Димитрис Галан Хави Сеоане Хайме   53'   60' (Феррейро Давид (   60') Рико Микель Москера Педро Гарсия Борха I   72' (Окадзаки Синджи (   72'   84') Рамирес Сандро   72' (Онтиверос Хавьер (   72') Мир Рафа
Запасные: Фернандес Альваро III Гомес Серхио Эскрих Даниэль Сильва Гастон Карлос Хуан Реал Пулидо Хорхе Лопес Педро Луизинью Коррейя Вальдеррама Евгени
Вацлик Томаш Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Рекик Карим   23'   64' (Ракитич Иван (   64') Хордан Хоан   58'   64' (Видаль Алеш (   64') Фернандо Режес Окампос Лукас Торрес Оливер   70'   74' (Эн-Несири Юссеф (   74') Мунир Эль-Хаддади   87' (Гудель Неманья (   87') Де Йонг Люк   74' (Оскар Родригес (   74')
Запасные: Идрисси Уссама Диас Хавьер Васкес Франко Ньяньон Жорис Серхи Гомес Сарсана Антонио Пастор Альфонсо
28 ноября. Стадион "Эль-Алькорас".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Уэска
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