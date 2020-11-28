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Поздний автогол позволил «Атлетико» обыграть «Валенсию»

28 Ноября 2020, 20:11,

Global Look Press

В 11-м туре чемпионата Испании «Валенсия» играла против «Атлетико». Если в первом тайме оба соперника создавали опасность у ворот соперника, то после перерыва ударом было поменьше, а хозяева вовсе сосредоточились на удержании нулей на табло. Эта стратегия работала до 80-й минуты, когда мяч от Тони Лато срезался в ворота «Валенсии». Отметим, что коронавирус помешал Денису Черышеву выйти на поле.

«Атлетико» заслуженно победил со счетом 1:0, набрав 23 очка и догнал на первой строчке «Реал Сосьедад».

Протокол игры  
Валенсия 0:1 Атлетико М
    79' Лато Тони (0:1)
Хауме Доменек Васс Даниэль   84' (Джейсон (   84') Габриэль Паулиста Гильямон Уго   57'   57' (Мангала Эльяким (   57') Лато Тони Муса Юнус   70' (Корреа Тьерри (   70') Солер Карлос Рачич Урош   28' Гуэдеш Гонсалу Макси Гомес   71' (Гамейро Кевин (   71') Вальехо Ману   71' (Собрино Рубен (   71')
Запасные: Коба Куандреди Ли Кан Ин Молина Гиллем Риверо Кристиан Эчебаррия Унаи Санчес Алехандро Эскьердо Висенте
Облак Ян Триппьер Киран Савич Стефан Хименес Хосе Эрмосо Марио Льоренте Маркос   76' Коке Хорхе   83' Ньигес Сауль   43'   60' (Карраско Янник (   60') Лоди Ренан   46' (Фелиш Жоау (   46'   81') Корреа Анхель   62'   65' (Витоло Виктор (   65') Лемар Тома   65' (Кондогбия Жоффрей (   65')
Запасные: Грбич Иво Санабрия Хуан Шапоньич Иван Сан Роман Мигель Мойя Антонио Камелло Серхио Фелипе Аугусто IV Санчес Рикард
28 ноября. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Валенсия
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