Поздний автогол позволил «Атлетико» обыграть «Валенсию»

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28 Ноября 2020, 20:11,
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В 11-м туре чемпионата Испании «Валенсия» играла против «Атлетико». Если в первом тайме оба соперника создавали опасность у ворот соперника, то после перерыва ударом было поменьше, а хозяева вовсе сосредоточились на удержании нулей на табло. Эта стратегия работала до 80-й минуты, когда мяч от Тони Лато срезался в ворота «Валенсии». Отметим, что коронавирус помешал Денису Черышеву выйти на поле.
«Атлетико» заслуженно победил со счетом 1:0, набрав 23 очка и догнал на первой строчке «Реал Сосьедад».
Протокол игры
|Валенсия
|0:1
|Атлетико М
|79' Лато Тони (0:1)
Хауме Доменек • Васс Даниэль 84' ( Джейсон ( 84') • Габриэль Паулиста • Гильямон Уго 57' 57' ( Мангала Эльяким ( 57') • Лато Тони • Муса Юнус 70' ( Корреа Тьерри ( 70') • Солер Карлос • Рачич Урош • 28'Гуэдеш Гонсалу • Макси Гомес 71' ( Гамейро Кевин ( 71') • Вальехо Ману 71' ( Собрино Рубен ( 71')
Запасные: Коба Куандреди • Ли Кан Ин • Молина Гиллем • Риверо Кристиан • Эчебаррия Унаи • Санчес Алехандро • Эскьердо Висенте
Облак Ян • Триппьер Киран • Савич Стефан • Хименес Хосе • Эрмосо Марио • Льоренте Маркос • 76'Коке Хорхе • 83'Ньигес Сауль 43' 60' ( Карраско Янник ( 60') • Лоди Ренан 46' ( Фелиш Жоау ( 46' ) • 81'Корреа Анхель 62' 65' ( Витоло Виктор ( 65') • Лемар Тома 65' ( Кондогбия Жоффрей ( 65')
Запасные: Грбич Иво • Санабрия Хуан • Шапоньич Иван • Сан Роман Мигель • Мойя Антонио • Камелло Серхио • Фелипе Аугусто IV • Санчес Рикард
28 ноября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Валенсия