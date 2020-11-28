Поздний автогол позволил «Атлетико» обыграть «Валенсию»

В 11-м туре чемпионата Испании «Валенсия» играла против «Атлетико». Если в первом тайме оба соперника создавали опасность у ворот соперника, то после перерыва ударом было поменьше, а хозяева вовсе сосредоточились на удержании нулей на табло. Эта стратегия работала до 80-й минуты, когда мяч от Тони Лато срезался в ворота «Валенсии». Отметим, что коронавирус помешал Денису Черышеву выйти на поле.

«Атлетико» заслуженно победил со счетом 1:0, набрав 23 очка и догнал на первой строчке «Реал Сосьедад».