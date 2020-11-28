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​Бенитес опроверг проблемы с Роналду

28 Ноября 2020, 19:50,

Динамо Москва

Известный тренер Рафаэль Бенитес развеял слухи о том, что у него были проблемы в отношениях с Криштиану Роналду во время работы в «Реале» в сезоне 2015/2016.

«Роналду – профессиональный футболист, чемпион. Он очень конкурентоспособен и всегда следовал моим указаниям. Он должен был начинать прессинг. Всё дело в том, что ему нужно было найти хороший баланс с партнёрами по команде.

Неправда, что у нас были проблемы в отношениях. Он уважительно отзывался о нашей совместной работе», - рассказал Бенитес в интервью La Gazzetta dello Sport.

Рафаэль Бенитес покинул «Реал» весной 2016 года, а Криштиану Роналду – летом 2018 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Рафаэль Бенитес
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