Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пике: «Мечтаю стать президентом «Барселоны»

28 Ноября 2020, 11:22,

Global Look Press

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике рассказал о своей мечте занять пост президента «сине-гранатовых».

«На грядущих выборах моей кандидатуры не будет, ведь я пока действующий футболист. В будущем я хочу стать президентом «Барселоны» и помогать этому клубу. Это моя самая большая мечта после завершения игровой карьеры. Но пока не знаю, получится ли ее осуществить», - приводит слова Пике газета Marca.

Пике является воспитанником футбольной академии «Барселоны». В составе первой команды Херард выступает с 2018-го года.

В текущем сезоне Примеры 33-летний защитник сыграл восемь матчей и получил две желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Херард Пике
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
28 Ноября 2020, 12:42

ай представляю себе потасовку с криками - а ты хто такой? - между бывшеми бабселонцами за президенцкое кресло.. пике-пуёль-хавиньеста мутузят друг дружку но больше всего от них достаеца меци.. )))

0
Misha_diablo_football
28 Ноября 2020, 12:19

мечтать не вредно ))))....

0
slain
28 Ноября 2020, 12:15

Отправит играть в чемпионате каталонии)

0
Leonardis
28 Ноября 2020, 12:02

станешь...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола