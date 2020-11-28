Пике: «Мечтаю стать президентом «Барселоны»

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28 Ноября 2020, 11:22,
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Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике рассказал о своей мечте занять пост президента «сине-гранатовых».
«На грядущих выборах моей кандидатуры не будет, ведь я пока действующий футболист. В будущем я хочу стать президентом «Барселоны» и помогать этому клубу. Это моя самая большая мечта после завершения игровой карьеры. Но пока не знаю, получится ли ее осуществить», - приводит слова Пике газета Marca.
Пике является воспитанником футбольной академии «Барселоны». В составе первой команды Херард выступает с 2018-го года.
В текущем сезоне Примеры 33-летний защитник сыграл восемь матчей и получил две желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Херард Пике
ай представляю себе потасовку с криками - а ты хто такой? - между бывшеми бабселонцами за президенцкое кресло.. пике-пуёль-хавиньеста мутузят друг дружку но больше всего от них достаеца меци.. )))
мечтать не вредно ))))....
Отправит играть в чемпионате каталонии)
станешь...