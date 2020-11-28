Пике: «Мечтаю стать президентом «Барселоны»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике рассказал о своей мечте занять пост президента «сине-гранатовых».

«На грядущих выборах моей кандидатуры не будет, ведь я пока действующий футболист. В будущем я хочу стать президентом «Барселоны» и помогать этому клубу. Это моя самая большая мечта после завершения игровой карьеры. Но пока не знаю, получится ли ее осуществить», - приводит слова Пике газета Marca.

Пике является воспитанником футбольной академии «Барселоны». В составе первой команды Херард выступает с 2018-го года.

В текущем сезоне Примеры 33-летний защитник сыграл восемь матчей и получил две желтые карточки.