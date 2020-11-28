Диего Коста рискует пропустить остаток сезона

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28 Ноября 2020, 09:23,
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Испанский форвард Диего Коста, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», рискует провести в лазарете полгода. Об этом рассказал врач Хосе Эскудеро.
«Когда ты футболист, у тебя очень много столкновений, поэтому нужно быть очень осмотрительным. Из-за таких проблем, как у Диего, пациенты проводят в лазарете от трех до шести месяцев», - приводит слова доктора издание Daily Mail.
32-летний нападающий защищает цвета «матрасников» с 2018-го года. В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Коста провел пять поединков, отметившись одним забитым мячом.
В настоящий момент «Атлетико» занимает второе место в таблице Примеры.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Диего Коста