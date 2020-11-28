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Диего Коста рискует пропустить остаток сезона

28 Ноября 2020, 09:23,

Global Look Press

Испанский форвард Диего Коста, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», рискует провести в лазарете полгода. Об этом рассказал врач Хосе Эскудеро.

«Когда ты футболист, у тебя очень много столкновений, поэтому нужно быть очень осмотрительным. Из-за таких проблем, как у Диего, пациенты проводят в лазарете от трех до шести месяцев», - приводит слова доктора издание Daily Mail.

32-летний нападающий защищает цвета «матрасников» с 2018-го года. В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Коста провел пять поединков, отметившись одним забитым мячом.

В настоящий момент «Атлетико» занимает второе место в таблице Примеры.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Диего Коста
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