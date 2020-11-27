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Пике назвал лучшего тренера в своей карьере

27 Ноября 2020, 23:49,

Global Look Press

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике назвал лучшего тренера в своей карьере.

«Гвардиола – гений. Он на другом уровне. На управленческом уровне отмечу Фергюсона, он контролировал очень многое. Энрике, Вальверде, Дель Боске в сборной… Все очень сильные. Мне очень повезло, что у меня были отличные тренеры, с которыми я выиграл много титулов», - цитирует Пике Marca.

За свою карьеру 33-летний испанский защитник успел поиграть лишь за три клуба – «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Сарагоса».

В нынешнем сезоне Пике сыграл десять матчей за «Барселону» во всех турнирах и отметился одним забитым голом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Хосеп Гвардиола, Херард Пике
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