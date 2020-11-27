Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике назвал лучшего тренера в своей карьере.

«Гвардиола – гений. Он на другом уровне. На управленческом уровне отмечу Фергюсона, он контролировал очень многое. Энрике, Вальверде, Дель Боске в сборной… Все очень сильные. Мне очень повезло, что у меня были отличные тренеры, с которыми я выиграл много титулов», - цитирует Пике Marca.

За свою карьеру 33-летний испанский защитник успел поиграть лишь за три клуба – «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Сарагоса».

В нынешнем сезоне Пике сыграл десять матчей за «Барселону» во всех турнирах и отметился одним забитым голом.