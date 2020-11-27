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«Севилья» интересуется Иско, но испанец не готов идти на понижение зарплаты

27 Ноября 2020, 22:26,

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Полузащитник мадридского «Реала» Иско по-прежнему находится в сфере интересов многих клубов.

Как сообщает El Chiringuito TV, видеть испанца у себя хочет и «Севилья». Главной проблемой является зарплата Иско. «Севилья» не готова платить такие деньги полузащитнику, а он в свою очередь не собирается идти на понижение зарплаты. Заинтересованность в Иско проявляют и «Эвертон» с «Ювентусом».

Контракт 28-летнего испанца с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года, в нынешнем сезоне он сыграл лишь семь матчей за клуб во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Иско выступает за «сливочных» с 2013 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Севилья, Иско
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