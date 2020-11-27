Пике надеется, что Месси останется в «Барселоне»

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике выразил надежду, что Лионель Месси останется в клубе.

«Контракт Месси? Такое нужно спрашивать у Лео, я не знаю. Надеюсь, что он останется. Это его личное решение, посмотрим, как всё сложится. Сейчас он в клубе, мы надеемся, что его удастся уговорить.

Суарес? Мне было очень жаль, когда Луис ушёл. Он провел много лет в клубе, мы многому научились друг у друга. Вы не просто играете 90 минут, но и проводите вместе много времени, путешествуя и тренируясь», - цитирует Пике Marca.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона.