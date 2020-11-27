«Барселона» объявил о достижении договорённости с игроками о снижении зарплаты.

Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», клубу удастся сэкономить 122 миллиона евро в нынешнем сезоне. Помимо этого, бонусы, которые полагается футболистам по итогам сезона, будут выплачены через три года.

«Обе стороны приложили огромные усилия, которые помогли достичь этого принципиального согласия», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что «Барселона» испытывает финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.

«Барселона» набрала одиннадцать очков в восьми матча и занимает лишь тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.